METRODA FASULYE AYIKLADI

İstanbul'da Hafize Aydağ, metro yolculuğu sırasında taze fasulye kırarak vaktini değerlendirdi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar tarafından ilgiyle izlenen video, olumlu olumsuz birçok yorum aldı. Aydağ, kızının hesabından şu açıklamayı yaptı: Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum.