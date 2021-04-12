İstanbul Pendik'te Arzu İhan Koca (39) ile ikinci eşi tesisatçı Göksal Koca (31) arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, eşini bıçaklamaya başladı. Annelerin feryadını duyan çocuklar, odaya gelince üvey baba olay yerinde kaçtı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı. Yakalanan eş katili Koca, hapse atıldı. Kadının, Ocak ayında, kendisine şiddet uyguladığını gerekçesiyle eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak daha sonra barıştığı ve birlikte yaşamaya devam ettikleri belirlendi.
KOÇAMAN YALAN
İstanbul'da kendini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul eden Adil Maviş'in foyası, Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir mail sonucu ortaya çıktı. Kendisini Türkiye'de denkliği bulunmayan "St. Clements Üniversitesi Psikoloji Mezunu" olarak sunan Maviş hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Maviş, "Psikolog değilim yaşam koçuyum" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Maviş'in daha önce psikoloji konulu kitap yazdığı, hatta hipnozla zayıflama ve sigarayı bırakma seansları da düzenlediği anlaşıldı.