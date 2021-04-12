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    'da , eşi Arzu Koca'yı bıçaklayarak öldürdü (Yaşam haberleri)

    'te (39) ile ikinci eşi tesisatçı (31) arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, eşini bıçaklamaya başladı. Annelerin feryadını duyan çocuklar, odaya gelince üvey baba olay yerinde kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı. Yakalanan eş katili Koca, hapse atıldı.

    Koca dehşet

    İstanbul Pendik'te Arzu İhan Koca (39) ile ikinci eşi tesisatçı Göksal Koca (31) arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, eşini bıçaklamaya başladı. Annelerin feryadını duyan çocuklar, odaya gelince üvey baba olay yerinde kaçtı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı. Yakalanan eş katili Koca, hapse atıldı. Kadının, Ocak ayında, kendisine şiddet uyguladığını gerekçesiyle eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak daha sonra barıştığı ve birlikte yaşamaya devam ettikleri belirlendi.

    KOÇAMAN YALAN
    İstanbul'da     kendini psikolog olarak tanıtan ve hasta kabul eden Adil Maviş'in foyası, Türk Psikologlar Derneği'ne gelen bir mail sonucu ortaya çıktı. Kendisini Türkiye'de denkliği bulunmayan "St. Clements Üniversitesi Psikoloji Mezunu" olarak sunan Maviş hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Maviş, "Psikolog değilim yaşam koçuyum" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Maviş'in daha önce psikoloji konulu kitap yazdığı, hatta hipnozla zayıflama ve sigarayı bırakma seansları da düzenlediği anlaşıldı.

        DOLARDIRICI!
        Eskişehir'de         83 yaşındaki A.S.'yi arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Yaşlı kadını 'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz' diyerek kandıran şüpheliler bankada bulunan parasını çekmesini istedi. Buna inanan yaşlı kadın, bankadaki 103 bin dolarını çekti. Sözde şifre 'Yıldız' diyen gence parayı teslim etti. Olay anını da kameralar kaydetti. Ekipler, şüphelinin Ahmet B. olduğunu belirledi. Şanlıurfa'da yakalanan zanlı, hapse gönderildi.

        CİHANGİR SAPIĞI YAKALANDI
        İstanbul         Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda güpegündüz bir kadın saldırıya uğradı, taciz edildi, direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler infial yarattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç. (19), Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

        17.1 MİLYON DEVRETTİ
        İstanbul         Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda güpegündüz bir kadın saldırıya uğradı, taciz edildi, direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler infial yarattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç. (19), Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

            331 BİN DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 331 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 31'er lira, 4+1 bilenler 387'şer lira, 4 bilenler 49'ar lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            TAKSİBANK!
            Türkiye'ye             tatile gelen Kuveytli işadamı Khalid Monahe, İstanbul Havalimanı'ndan oteline gitmek üzere bindiği takside, içinde 200 bin lira değerinde döviz olan çantasını unuttu. Büyük şok yaşadı. Çantayı fark eden taksici, Monahe'ye ulaştı. İşadamı, "Mutluluktan uçuyorum" dedi.

            METRODA FASULYE AYIKLADI
            İstanbul'da Hafize Aydağ, metro yolculuğu sırasında taze fasulye kırarak vaktini değerlendirdi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar tarafından ilgiyle izlenen video, olumlu olumsuz birçok yorum aldı. Aydağ, kızının hesabından şu açıklamayı yaptı: Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için pişirebilirim. Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum.

                BAY PASS
                Düzceli Seyfettin Duru, kansere yakalandı. Akciğerinin biri alındı. Ardından kalp krizi geçirdi ama ameliiyat olması imkansızdı. Prof. Dr. Ergun Demirsoy'un kapısını çaldı. Ünlü cerrah, yaşlı amcanın göğüs kafesini açmadan By-Pass yaptı. Hayatını kurtardı.

                Prof. Dr. Ergun Demirsoy, bir zamanlar Trabzonspor'un yıldızıydı. Paslarıyla takımını sırtladı.
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                Haberler Yaşam İstanbul'da Göksel Koca, eşi Arzu Koca'yı bıçaklayarak öldürdü (Yaşam haberleri)