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    Yol çalışmasında gerekli önlem alınmadı: 26 yaşındaki yeni evli hemşire hayatını kaybetti

    Karaman  Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire (26), mesai bitimi otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Çalışma yapılan ve yeterli önlem alınmayan yolda, mıcıra kapıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip 15 metreden bir evin bahçesine uçtu. Ağır yaralı olarak görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Can alan ihmal

    Karaman Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire (26), mesai bitimi otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Çalışma yapılan ve yeterli önlem alınmayan yolda, mıcıra kapıldı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybedip 15 metreden bir evin bahçesine uçtu. Ağır yaralı olarak görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah yaptığı uzman çavuş 'ın Ermenek'te göre yaptığı ve eş durumundan buraya atandığı belirtildi. Çiftin, 'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

    KORKULUK BİLE YOKTU!
    Seycan Alan, çalışma yapılan yolda mıcıra kapıldı. Direksiyonu toparlayamadı. Yoldan çıkıp 15 metreden apartmanın bahçesine çakıldı.

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    Haberler Yaşam Yol çalışmasında gerekli önlem alınmadı: 26 yaşındaki yeni evli hemşire hayatını kaybetti