UMUT VAR

2007 yılında Konya'da Sibel ve Tarık Ateş çifti, Seda Nur'u kucaklarına aldılar. Henüz 11 yaşında iken Seda Nur lösemiye yakalandı. Anne Sibel Ateş'e de 2016 yılında lösemi tanısı konulmuş ve hastalıkla savaşı devam ediyordu. Anne ve kızının tedavisi, Konya'daki bir devlet hastanesinde sürdü. 2018'de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)'nın lösemili çocuklara ücretsiz tanı ve tedavi imkânı sağlayan Çocuk ve Yetişkin Hastanesi (LÖSANTE)'ne başvurdular. Ateş ailesi tedavinin son döneminde yeni bir üyenin ailelerine katılacağını öğrendi. Sibel Ateş, ikinci çocuğu Umut bebeğini tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Hastanesi'nde hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirdiği doğum ile kucağına aldı. Hem anne hem de 11 yaşındaki Seda Nur, lösemiyi yenmeyi başardı.