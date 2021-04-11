Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı yolcu otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 12 kişi yaralanırken Elena Avtaikina adlı Rus turist hayatını kaybetti. Yine İzmir'den Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki otobüs de şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 34 kişi yaralandı.
BABA FERYAT
Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Feyza Yılmazer, iddiaya göre, üç yıl önce evini terk etti. O zaman 10 yaşında olan kızı Tuana'yı alıp Kütahya'daki baba evine gitti. Sonra da izini kaybettirdi. Boşanma davası açan Bilgisayar Mühendisi Ziya Yılmazer isyan etti: Oğlum Eray'la gurbet ellerde baş başa kaldık. Kızımın sesini bile duyamıyorum.
CİNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
Gaziantep'te 10 yıl önce kaybolan Leyla Ganigülü'nün (41) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Katil M.N.A, tutuklandı.