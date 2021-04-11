Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da iki tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 46 yaralı (Yaşam haberleri)

    'dan 'ya Rus turistleri taşıyan C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı yolcu otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 12 kişi yaralanırken adlı Rus turist hayatını kaybetti. Yine İzmir'den Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki otobüs de şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 34 kişi yaralandı.

    Ölüm turu

    Antalya'dan Kapadokya'ya Rus turistleri taşıyan C.Y. idaresindeki 07 S 2580 plakalı yolcu otobüsü tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 12 kişi yaralanırken Elena Avtaikina adlı Rus turist hayatını kaybetti. Yine İzmir'den Kapadokya'ya giden ve yerli turistleri taşıdığı öğrenilen Ö.A. idaresindeki otobüs de şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 34 kişi yaralandı.

    BABA FERYAT
    Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Feyza Yılmazer, iddiaya göre, üç yıl önce evini terk etti. O zaman 10 yaşında olan kızı Tuana'yı alıp Kütahya'daki baba evine gitti. Sonra da izini kaybettirdi. Boşanma davası açan Bilgisayar Mühendisi Ziya Yılmazer isyan etti: Oğlum Eray'la gurbet ellerde baş başa kaldık. Kızımın sesini bile duyamıyorum.

    CİNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
    Gaziantep'te     10 yıl önce kaybolan Leyla Ganigülü'nün (41) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Katil M.N.A, tutuklandı.

        HİPODROMDA KANLI KAVGA
        Adana'da Fırat P., kendisi gibi hipodromda seyislik yapan kuzeni Selçuk Turan'la tartıştı. Küfür yüzünden çakın tartışma kavgaya dönüşünce Turan'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.

        139 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 138 milyon 876 bin 968 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 526 bin 273 lira, 4 bilenler bin 342'şer, 3 bilenler 90'ar, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        UMUT VAR
        2007 yılında Konya'da Sibel ve Tarık Ateş çifti, Seda Nur'u kucaklarına aldılar. Henüz 11 yaşında iken Seda Nur lösemiye yakalandı. Anne Sibel Ateş'e de 2016 yılında lösemi tanısı konulmuş ve hastalıkla savaşı devam ediyordu. Anne ve kızının tedavisi, Konya'daki bir devlet hastanesinde sürdü. 2018'de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)'nın lösemili çocuklara ücretsiz tanı ve tedavi imkânı sağlayan Çocuk ve Yetişkin Hastanesi (LÖSANTE)'ne başvurdular. Ateş ailesi tedavinin son döneminde yeni bir üyenin ailelerine katılacağını öğrendi. Sibel Ateş, ikinci çocuğu Umut bebeğini tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Hastanesi'nde hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirdiği doğum ile kucağına aldı. Hem anne hem de 11 yaşındaki Seda Nur, lösemiyi yenmeyi başardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Antalya'da iki tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü 46 yaralı (Yaşam haberleri)