Lasso, destecileriyle bir araya geldiği zafer konuşmasında, Ekvador için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bugün Ekvadorlular demokratik haklarını kullanarak, geleceklerini oyladılar. Oylarıyla değişim ihtiyacı olduğunu gösterdiler, herkes için en güzel dileklerimi sunuyorum. Demokratik bir ülke için hep beraber çalışacağız." ifadelerini kullandı.