SON DAKİKA: Büyüçekmece'de gece yarısı feci kaza: Tanker bariyerlere çarptı:1 yaralı

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Kumburgaz mevkiinde atık su taşıyan tanker henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön tabelası direğine, ardından da bariyerlere çarptı.





Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken trafik tek şeritten verildi.