Dünyaca ünlü markaların logolarındaki gizli sırlar her daim merak konusu oldu. Bu simgeler sosyal medyanın gündemine oturdu... Şarkıcı Beyonce, klibinde İlluminati sembollerine yer verdi. Giydiği bu kıyafetteki aksesuarlar, Starbucks'taki deniz kızına benzetildi.

PROCTER VE GAMBLE:

ABD'li ev temizliği bakım ürünleri şirketinin eski sembolünde şeytan numarası olarak bilinin 666 bulunuyor. Bu logo ile ilgili tüm mesajlar Satanizm'e işaret ediyor.

ALFA ROMEO:

İtalyan bir otomobil üreticisidir. Bu sembolde bir çocuğu yiyen, insanları korkutan ve aynı zamanda yılan bulunmaktadır.

UNILEVER:

Beslenme, hijyen ve kişisel bakım ihtiyaçları satan şirkettir. Logosunda, güneş el arı kuş ve balık gibi 23'e yakın sembol bulunur. Kuş özgürlüğü, arı biyolojik çeşitliliği temsil eder.

STARBUCKS: Dünyanın en büyük kahve tedarikçisidir. Markanın logosunda kafasında taç bulunan çift kuyruklu denizkızı dikkat çekmektedir. Bu kız, İlluminati üyelerinin inandığı 'şeytan' figürüne çok benzemektedir.

WALT DISNEY:

Yapım şirketinin logosunda, şeytanın sayısı olan üç tane 6 rakamı gizlidir.

COCA COLA:

Kurumsal logosunun anlamını "Nefis ve Taze" olarak belirtiyor. Ayrıca, logodaki "o" harfinin olduğu alanda aslında bir Danimarka bayrağı yer alıyor.

İLLUMINATİ NEDİR?

İllüminati Latince illuminatus sözcüğünden gelir. Aydınlanmışlar kelimesini ifade eder. Batıl inançlara, ön yargılara ve dinin sosyal hayat üzerindeki etkilerine karşı kurulmuştur. Yıllar önce uzun vadeli planlarla dünya düzenini bozmak isteyen gizli bir örgüt haline dönüşmüştür.