SON DAKİKA: Heyelan anı saniye saniye kamerada: Zarar gören evler tahliye edildi





"ÜÇ AYDIR KADIN HALİMLE ÇAMUR TEMİZLİYORUM"

Evin üst tarafında yaklaşık üç ay önce yapılan doğalgaz hattı çalışması ve istinat duvarı çalışmasının ardından heyelan tehlikesi sebebiyle evlerinin boşaltıldığını anlatan Cemile Cambaz, her gece evine çamur girmemesi için çabaladığını anlattı. Cambaz, "Üç aydır bu sıkıntı var. Bu problemle yaşıyoruz. Kadın halimle arka taraflarda çamur atıyorum. Belediyeye gidiyorum havaların düzelmesinin beklendiği söyleniyor. Daha ne diyeyim sonuç ortada. Evime su girmesin diye çizme giyip kadın halimle kanal açıyorum. Gece saatlerinde çamur temizliyorum. Yağmur demedim, kar demedim. Üç aydır bende uyku durak yok. Benim artık psikolojim bozuldu. Artık yeter" diye tepki gösterdi.