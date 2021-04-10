SON DAKİKA: Heyelan anı saniye saniye kamerada: Zarar gören evler tahliye edildi

Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaklaşık üç ay önce doğalgaz hattı döşeme çalışması ile istinat duvarı çalışmasının ardından bölgede heyelan tehlikesi görülmesi üçerine üç bina boşaltıldı.
Aralıksız yağan yağışların ardından bugün de büyük bir kaya kütlesi bulunduğu yerden koptu, heyelan meydana geldi.
İlk heyelanın meydana gelmesinin şokunu atlatan mahalle sakinleri, olay yerine AFAD ve polis ekiplerini çağırdı. Cep telefonu ile heyelan anını çeken mahalle sakini ikinci heyelan anını ise saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Büyük bir gürültü ile kopan toprak parçaları saniye saniye evlerin üzerine yığıldı. Vatandaşlar olay mahallinden uzaklaştırıldı. Heyelan bölgesi drone ile görüntülendi.
"EVİMİZİN İÇİNE KAYA KÜTLESİ GİRDİ, ŞANS ESERİ KİMSE YOKTU"
Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Özhan Cambaz, "Bir heyelan meydana geldi. Üst yolumuzda yapılan doğalgaz ve istinat duvarı çalışması yapıldı. Duvar üç parçaya bölündü. Aşağı bölüme yük verdi. Heyelan meydana geldi. Evim yatak odam, mutfak kullanılamaz hale geldi. Yatak odama, mutfağıma girdi. Bugün evim yeniden zarar gördü. Ev boştu. Kimse yoktu. Sevincimiz o. Kimsenin canı yanmadı. AFAD geldi bundan 1,5 ay önce. Evi tahliye etmemizi söyledi.