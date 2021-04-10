Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer arıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

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Alim ve Ebru Şimşek'in kızı Miray ve oğlu Eymen





Bahar-Hür Bozacı'nın yavruları Miray ve Eray





Şule ile Sedat Hardal'ın fıstıkları Asya Nil Hardal





Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes

