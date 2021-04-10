Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer arıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;
Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Alim ve Ebru Şimşek'in kızı Miray ve oğlu Eymen
Bahar-Hür Bozacı'nın yavruları Miray ve Eray
Şule ile Sedat Hardal'ın fıstıkları Asya Nil Hardal
Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes