İstanbul'da kısıtlamayı delen alkollü sürücünün yalanını polis ortaya çıkardı





Kaza, 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen alkollü iddia edilen sürücü idaresindeki 33 B 4826 plakalı Honda Civic marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan alkollü şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı Bahar Sevinçer olduğunu iddia etti.