BİR HAFTADA 43 MİLYON 860 BİN METRE KÜP DAHA SU BİRİKTİ

İstanbul barajlarında son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290 bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43 milyon 860 bin metre küp olarak kayıtlara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.