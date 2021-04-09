İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı.
YÜZDE 80'E DAYANDI
En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78.51'e ulaştı. İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük ortalama seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde yüzde 20.29 olarak kayıtlara geçmişti.
BİR HAFTADA 43 MİLYON 860 BİN METRE KÜP DAHA SU BİRİKTİ
İstanbul barajlarında son 24 saat içindeki artış 11 milyon 290 bin metre küp, son bir hafta içinde ise 43 milyon 860 bin metre küp olarak kayıtlara geçti. Günlük artış yüzde 1.3, haftalık artış ise yüzde 5.05 olarak ölçüldü.