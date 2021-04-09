"BABAMI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Başhekim Prof. Dr. Muammer Karaayvaz'ın yapılan hata nedeniyle kendisinden özür dilediğini belirten Çelik, "Babamı görünce şoke oldum. İnanamadım. Başhekim, kimlik numarasının karıştırıldığını, bunun için özür dilediğini söyledi. Ben de 'Biz kimi defnettik annemin yanına' dedim. O da 'Aynı isimli başka hastayı' dedi. Sevinci de üzüntüyü de bir arada yaşıyorum" dedi.