Çanakkale'de isim benzerliği ve yanlış düzenlenen evrak yüzünden filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Recep Çelik (92) ve Recep Yılmaz (69) isimli iki hastadan Yılmaz, durumu ağırlaşınca Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ancak nakil evraklarına hastanın iletişim bilgileri yerine yanlışlıkla Çelik'in isim ve kimlik bilgileri girildi. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde solunum yetmezliği ve korona tanısıyla tedavi altına alınan Yılmaz iki saat sonra hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından hastane yönetimi Yılmaz'ın yakınları yerine Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'e ulaşarak acı haberi verdi. Babasının ölüm haberiyle yıkılan Hilmi Çelik, cenaze işlemlerine başladı.
Hilmi Çelik ve yakınları, koronavirüs tedbirleri kapsamında babalarının cenazesini görmeden Çanakkale Belediyesi Asri Mezarlık'taki annelerinin yanına defnettiler. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Hilmi Çelik, babası için dua edip, mevlit okuttu.