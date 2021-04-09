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    'de görevli uzman çavuş düğününe görüntülü aramayla katıldı

    ’nde uzman çavuş olarak görev yapan , önceden tarihlerini belirledikleri düğünlerine yeni tip Coronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamayınca düğüne görüntülü aramayla bağlandı.

    Damatsız düğün!
    Bir garip düğün… Yaklaşık 6 ay önce düğün salonundan gün alan Nagihan ve çiftinin düğünlerine birlikte katılmalarına Coronavirüs engel oldu. Düğün salonuna girişinde babası 'ın eşlik ettiği gelin , ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Gelin, ilk dansında gözyaşlarına hakim olamazken, düğüne görüntülü bağlanan damat Yasin Aksal duygusal anlar yaşadı. Nagihan Aksal, "Damatsız düğün yapmak zorunda kaldık. Eşim şu anda düğüne görüntülü katılıyor. Bize böyle eşlik ediyor. Çok mutlu değilim. Duygusallık var. Damatsız düğün, tuhaf bir his" dedi. Damadın babası da oğlunun salgın nedeniyle düğüne katılamadığını belirtti. Gelinin düğün sonrası 'ye eşinin yanına gideceği belirtildi.
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    Haberler Yaşam KKTC'de görevli uzman çavuş düğününe görüntülü aramayla katıldı