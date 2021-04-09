Bir garip düğün… Yaklaşık 6 ay önce düğün salonundan gün alan Nagihan ve Yasin Aksal çiftinin düğünlerine birlikte katılmalarına Coronavirüs engel oldu. Düğün salonuna girişinde babası İbrahim İlbasan'ın eşlik ettiği gelin Nagihan Aksal, ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Gelin, ilk dansında gözyaşlarına hakim olamazken, düğüne görüntülü bağlanan damat Yasin Aksal duygusal anlar yaşadı. Nagihan Aksal, "Damatsız düğün yapmak zorunda kaldık. Eşim şu anda düğüne görüntülü katılıyor. Bize böyle eşlik ediyor. Çok mutlu değilim. Duygusallık var. Damatsız düğün, tuhaf bir his" dedi. Damadın babası Hanifi Aksal da oğlunun salgın nedeniyle düğüne katılamadığını belirtti. Gelinin düğün sonrası KKTC'ye eşinin yanına gideceği belirtildi.
- Yaşam
- 09.04.2021 Gazete