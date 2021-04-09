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    'ya turist akını

    , pandemiye rağmen ilk üç ayda çoğu 200 bin turist ağırladı. Kapadokya Bölge Temsilcisi, "Yılın ikinci yarısının, 2020'den çok daha iyi olacağını ve 2 milyona yakın turistin bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz. Daha çok Rus ve Ukraynalı turistler geliyor" dedi.

    Akın akın geliyo'RUS'
    TÜRSAB Bölge Temsilcisi cu, pandemiye rağmen rekor turist gelmeye başladığını anlattı. Sucu, "Şu anda Kapadokya'ya turist akını var. Yılın ikinci yarısının, 2020'den çok daha iyi olacağını ve 2 milyona yakın turistin bölgemize geleceğini tahmin ediyoruz. Daha çok Rus ve Ukraynalı turistler geliyor" dedi.



    Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri, bu yılın ilk çeyreğinde 197 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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