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    İyilik Melek’i! li kendini sahipsiz kedilere adadı

    'de görenlerin 'li sinema yıldızı 'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki (45), kendini sahipsiz kedilere adadı.

    İYİLİK MELEK’İ
    Mardin'de görenlerin 'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki (45), kendini sahipsiz kedilere adadı. Önce bir tarihi konak kiraladı. Ardından kredi çekip burada bir kedi sığınma evi açtı. Sokaktan bakıma muhtaç ve hasta can dostlarını topladı. Şu anda sayıları 20'e ulaşan kedilerin her ihtiyacını karşılamaya başladı.



    MARDİNLİ MONROE
    Kendini kedilere adayan Karahan, 8 yıl önce memur eşinin tayini nedeniyle, 'dan 'e geldi. Sürekli kalmak için buraya yerleşti.

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    Haberler Yaşam İyilik Melek’i! Mardinli Marilyn Monroe kendini sahipsiz kedilere adadı