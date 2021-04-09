Mardin'de görenlerin ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki Melek Karahan (45), kendini sahipsiz kedilere adadı. Önce bir tarihi konak kiraladı. Ardından kredi çekip burada bir kedi sığınma evi açtı. Sokaktan bakıma muhtaç ve hasta can dostlarını topladı. Şu anda sayıları 20'e ulaşan kedilerin her ihtiyacını karşılamaya başladı.
MARDİNLİ MONROE
Kendini kedilere adayan Karahan, 8 yıl önce memur eşinin tayini nedeniyle, Dinar'dan Mardin'e geldi. Sürekli kalmak için buraya yerleşti.
MARDİNLİ MONROE
Kendini kedilere adayan Karahan, 8 yıl önce memur eşinin tayini nedeniyle, Dinar'dan Mardin'e geldi. Sürekli kalmak için buraya yerleşti.