İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 Nisan 1990'da yaşanan Uygur Türkleri'ne yönelik Barın Katliamı'nı eleştirip yaşamını yitirenleri anmıştı. Buna tepki gösteren Çin'in Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşıma Yavaş ve Akşener'i etiketledi. Bundan duyulan rahatsızlık üzerine de Büyükelçi Liu Şaobin, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu olay, ABD ve İngiltere'de yankılandı.
İngiliz FT, Türkiye'nin Çin büyükelçisine ciddi bir uyarı verdiğini ve durumun iki ülke arasında yaşanan en önemli anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti. Ankara ve Pekin'in bu anlaşmazlığı gidermek için çaba sarf ettiği bildirildi.
İngiliz FT, Türkiye'nin Çin büyükelçisine ciddi bir uyarı verdiğini ve durumun iki ülke arasında yaşanan en önemli anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti. Ankara ve Pekin'in bu anlaşmazlığı gidermek için çaba sarf ettiği bildirildi.