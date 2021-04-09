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    ’in Büyükelçisi n’nin Bakanlığa çağrılması, ’de yankı uyandırdı!

    ’in Büyükelçisi n’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, ve 'de yankılandı. , 'nin Çin büyükelçisine ciddi bir uyarı verdiğini yazdı.

    Ni'Çin'
    İYİ Parti lideri ve Büyükşehir Belediye Başkanı , 5 Nisan 1990'da yaşanan 'ne yönelik Barın Katliamı'nı eleştirip yaşamını yitirenleri anmıştı. Buna tepki gösteren 'in Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşıma Yavaş ve Akşener'i etiketledi. Bundan duyulan rahatsızlık üzerine de Büyükelçi Liu Şaobin, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu olay, ve 'de yankılandı.



    , 'nin Çin büyükelçisine ciddi bir uyarı verdiğini ve durumun iki ülke arasında yaşanan en önemli anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti. Ankara ve 'in bu anlaşmazlığı gidermek için çaba sarf ettiği bildirildi.
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    Haberler Yaşam Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin’nin Bakanlığa çağrılması, ABD’de yankı uyandırdı!