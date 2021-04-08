SON DAKİKA: Sokak ortasında mide bulandıran görüntü: Polisten kurtulmak için tuvaletini yaptı!

Kadın polisler olmadığı için, polis arkadaşlar kadınlara dokunamadı. Bir süre onların peşinden yürüdüler. Kadın polislerin gelişi ile ancak gözaltına alınabildiler" dedi.

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