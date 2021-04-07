Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çalıkırı mevkisi ormanlık alanında define aramak için izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede yapılan araştırmada şüpheliler N.Ö., A.D., L.R., H.H., İ.Ö., Y.Ö., T.Y. ve İran uyruklu S.M.D. kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde 2 çukur açtıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin kazı alanında 2'su Roma dönemine, 2'si de Osmanlı dönemine ait olan 4 sikke, jeneratör, hilti, 30 metre jeneratör elektrik kablosu, demir keski, el ve baş feneri ile kazı işleminde kullanılan kürek ile kazma malzemeleri ele geçirildi.