Kırsal Kaşyayla Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Aysun Şen'in eşi, 2 yıl önce üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Eşinin ölümünün ardından hayatın tüm yükü omuzlarına yüklenen, çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Şen, sabah erken saatlerde kalkıp semt pazarlarında tezgah açarak evini geçindirmeye çalıştı.
Yaşları 8 ile 19 arasındaki çocuklarıyla ilgilenememesi nedeniyle pazarcılığı bırakıp hayvancılığa başlayan genç kadın, bir süre de bu işi yaptıktan sonra 2 ay kadar önce bir yakınının tavsiyesi üzerine evinin altında mantar tesisi oluşturdu.
Kendisi gibi eşi vefat eden Latife Gök ile ortaklık yapan Şen, ürettiği mantarı toptancılara satıyor. Şen'i örnek alan mahallesindeki bazı kadınlar da mantar üreticiliği yapmak için çalışma yürütüyor.