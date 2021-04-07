Şen, mantar üretimin çok zahmetli olduğunu, sürekli başında durulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Mantarın sürekli pazarı var. Sürekli üretim yapsak sürekli alıcısı var. Pazar konusunda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan üretmek. Bence tüm kadınların girişimcilik yapması, erkeğinin eline bakmaması lazım. Özellikle kırsal alanda yaşayan kadınların kendi işini kurması gerekir. Çünkü kırsaldaki kadınların hayatı kolay değil. Herkes böyle bir tesis kurup mantar üretimi yapabilir. Ben bu sayede 4 çocuk bakıyorum ve evimi geçindiriyorum."