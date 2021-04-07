600 öğrencili Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda önümüzdeki eğitim yılında ikili eğitim yapılacağı öğrenilirken, Leyla Bayram İlkokulu'nun bu yıl, e-okul sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı 4 bin 700 oldu.

Avcılar'da bu görüntü tarih oluyor! Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu Leyla Bayram İlkokulu'nun bulunduğu bölgeye bir ilkokul ve ortaokul yapıldı