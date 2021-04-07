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    • Yaşam
    • 07.04.2021 13:45
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    • 07.04.2021 13:50
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    'da bu görüntü tarih oluyor! 'nin en kalabalık ilkokulu 'nun bulunduğu bölgeye bir ilkokul ve ortaokul yapıldı

    'da göçün en fazla görüldüğü ’nde 3 yıl önce 5 bin 300 öğrencisi ile ‘’nin en kalabalık ilkokulu’ unvanını alan ’nun bulunduğu bölgeye 2'nci bir ilkokul ile ortaokul yapıldı. adı verilen okula nakiller başlarken, Leyla Bayram İlkokulu’nun öğrenci sayısı 4 bin 700'e düştü.

    DHA
    İstanbul'da bu görüntü tarih oluyor

    Türkiye'nin farklı illerinden göç alan Yeşilkent Mahallesi'nde nüfus artışına oranla 1 okul bulunması Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısının 'rekor' kırmasına neden oldu.

    3 yıl önce 5 bin 300 öğrencisi ile 'Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu' unvanını alan okul, o tarihte Türkiye genelindeki 66 ilçeyi geride bıraktı.

    Sabah ve öğrenci gruplarının öğle saatinde insan seli oluşturduğu okuldaki mevcudu azaltmak için İstanbul Valiliği harekete geçti. Mahallede, aynı arazi üzerine 2'nci bir ilkokul ile ortaokul yapıldı.



        NAKİLLER BAŞLADI

        Eğitime hazır hale getirilen ilkokula, Avcılar Muhsin Yazıcıoğlu adı verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de isteyen ailelerin çocuklarının naklini aldırabileceği açıkladı.

            Bunun üzerine 898 metrekare alan üzerine inşa edilen, ana sınıfı, müzik, akıl ve zeka, bilim teknolojileri atölyeleri ile mescit ve kütüphane bulunan 20 derslikli okula 1 haftada 252 öğrencinin nakli yapıldı.



            BU YIL ESKİ OKULLARINDA TAMAMLAYACAKLAR

            Ancak aileler, yeni forma almamak ve eğitim gideri ödememek için yeni ders yılına kadar çocuklarını eski okullarına göndermeye karar verdi.

                600 öğrencili Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda önümüzdeki eğitim yılında ikili eğitim yapılacağı öğrenilirken, Leyla Bayram İlkokulu'nun bu yıl, e-okul sisteminde kayıtlı öğrenci sayısı 4 bin 700 oldu.
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