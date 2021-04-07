Türkiye'nin farklı illerinden göç alan Yeşilkent Mahallesi'nde nüfus artışına oranla 1 okul bulunması Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısının 'rekor' kırmasına neden oldu.
3 yıl önce 5 bin 300 öğrencisi ile 'Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu' unvanını alan okul, o tarihte Türkiye genelindeki 66 ilçeyi geride bıraktı.
Sabah ve öğrenci gruplarının öğle saatinde insan seli oluşturduğu okuldaki mevcudu azaltmak için İstanbul Valiliği harekete geçti. Mahallede, aynı arazi üzerine 2'nci bir ilkokul ile ortaokul yapıldı.