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    • 07.04.2021 06:50
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    • 07.04.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 7 Nisan hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul için gök gürültülü yağmur uyarısı da yapıldı.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; güneyli yönlerden; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan ve kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden, bölgenin batısında gece saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, kıyı kesimlerinin ilk saatler ile gece saatlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 22°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 22°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, doğu kesimlerinin ilk saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 22°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 21°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KONYA °C, 24°C
    Az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        DÜZCE °C, 25°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        HAKKARİ °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 28°C
        Az bulutlu

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        Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 7 Nisan hava nasıl olacak?