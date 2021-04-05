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    • 05.04.2021 08:56
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    'da paniği! Büyük korku yaşandı

    'un ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan , olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

    İstanbul'da yangın paniği! Büyük korku yaşandı

    'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaralandı.

    Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

    Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.

    Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

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