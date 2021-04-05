İstanbul'da yangın paniği! Büyük korku yaşandı

Sancaktepe'de 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir kişi yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.