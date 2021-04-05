İki kız kardeş KOSGEB'den 100 bin lira hibe aldı! Kendi çini atölyelerinin patronu oldu

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıldır işçi olarak çinicilik mesleğini başarıyla sürdüren Çiğdem (41) ve Hatice Kaya (40), KOSGEB'den 100 bin TL'lik hibe desteği ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde iş yeri açtı.
KAYA KARDEŞLER, EL EMEĞİ GÖZ NURU DÖKEREK ÇİNİ ESERLERİ ÜRETİYOR.
Mesleğini severek yaptığını belirten Çiğdem Kaya, "Yaklaşık 20 yıldır çinicilik mesleğini icra ediyorum. Bu süre içinde hiç kendi iş yerimi açmayı düşünmemiştim.
Ancak, bir yakınımın tavsiyesi üzerine kardeşimle birlikte kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Daha sonra KOSGEB'in 100 bin TL'lik hibe desteği ile iş yerimizi açtık.