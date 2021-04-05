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    • Yaşam
    • 05.04.2021 10:58
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    • 05.04.2021 10:59
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    43 ilin bağlantı noktası! 'de kısıtlama sonrası trafik kilitlendi

    'deki koronavirüs salgınında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte 'de oluşan trafik yoğunluğu objektiflere yansıdı. 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bu sabah trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

    AA
    43 ilin bağlantı noktası kilitlendi

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu tatilini geçirmek için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

    Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirenlerin saat 05.00'de kısıtlamanın sona ermesinin ardından dönüş yolculuğunun başlamasıyla ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de uzun araç kuyruğu oluştu.

    Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için yoğun çaba gösteriyor.
        Haberler Yaşam 43 ilin bağlantı noktası! Kırıkkale'de kısıtlama sonrası trafik kilitlendi