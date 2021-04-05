Direksiyon başında dans eden tır şoförü pes dedirtti | Yurttan haberler

İstanbul Arnavutköy'de tır şoförü H.Ş., hızla giden tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bıraktı. Oturduğu yerden ayağa kalktı. Aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı. Bir de marifetmiş gibi bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İnfial yarattı. Vatandaşlar, büyük tepki gösterdi.
CANAVARA 20 YIL İSTENDİ
Kocaeli Körfez'de Nurcan Serçe (26), çocuğunu tekme tokat dövdü. Hakkında iddianame hazırlandı. "Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi istendi.
UÇAĞA ASILSIZ BOMBA İHBARI
THY'nin İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya'ya inen uçaktaki yolcular ve uçuş ekibi, tahliye edildi. Yapılan aramaların ardından ihbar asılsız çıktı.
13.1 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 13 milyon 133 bin devretti. 5 bilenler 36 bin 623'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (2,15,42,44,48,56)
BİR TALİHLİYE 3.6 MİLYON - ŞANS TOPU
5+1 bilen bir kişi, 3 milyon 606 bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 500'er lira, 4+1 bilenler 324'er lira, 4 bilenler 39'ar lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak. ( 3,8,11,13,19+5)
LAZER YAKTI
Konyalı hemşire E.G, lazer epilasyon yaptırdı. Mahrem bölgesi 2. derece yandı. Estetisyen bin 500 TL cezaya çarptırıldı.
500 LİRAYA SALEP
Üretici hasat için gün saymaya başladı. Kuru salebin fiyatı ise tam 500 TL'ye dayandı.
CANAVARA 20 YIL İSTENDİ
Kocaeli Körfez'de Nurcan Serçe (26), çocuğunu tekme tokat dövdü. Hakkında iddianame hazırlandı. "Çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi istendi.
UÇAĞA ASILSIZ BOMBA İHBARI
THY'nin İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polonya'ya inen uçaktaki yolcular ve uçuş ekibi, tahliye edildi. Yapılan aramaların ardından ihbar asılsız çıktı.
13.1 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 13 milyon 133 bin devretti. 5 bilenler 36 bin 623'er lira, 4 bilenler 603'er lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (2,15,42,44,48,56)
BİR TALİHLİYE 3.6 MİLYON - ŞANS TOPU
5+1 bilen bir kişi, 3 milyon 606 bin lira kazandı. 5 bilenler 2 bin 500'er lira, 4+1 bilenler 324'er lira, 4 bilenler 39'ar lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak. ( 3,8,11,13,19+5)
LAZER YAKTI
Konyalı hemşire E.G, lazer epilasyon yaptırdı. Mahrem bölgesi 2. derece yandı. Estetisyen bin 500 TL cezaya çarptırıldı.
500 LİRAYA SALEP
Üretici hasat için gün saymaya başladı. Kuru salebin fiyatı ise tam 500 TL'ye dayandı.