Sürekli şov peşinde: Parayı aldı intihar etmedi (Yaşam haberleri)

Ardahan'da Hasan İ. (29), çıktığı inşaat halindeki apartmanın en üst katında intihar girişiminde bulundu. Hasan İ.'nin yanına giden Belediye Başkanı Faruk Demir, cebindeki 2 bin lirayı vererek, intihardan vazgeçirdi. Emniyete götürülen Hasan İ.'nin, 120 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Farklı illerde intihara kalkışarak, kazanç sağlamaya çalışan Hasan İ., 80'inci girişiminde ise Başkan Demir'in cebindeki 2 bin lirayı vermesiyle eyleminden vazgeçti. Hasan İ.'nin suç kayıtlarını öğrenen Demir, halkın dikkatli olmasını istedi.
DOKTOR BU NE!
Ankara'da aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı. Aile hekimi Ö.A.E.'nin, uyuşturucudan sabıkalı Gökhan D. ile muayeneye geldiğinde tanıştığı ve birlikte uyuşturucu işi yapmaya başladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ESKİ AŞK DEHŞETİ
Samsun'da A.D. (49), eski karısı A.P.'yi (51) darp etti. Çıkan arbede esnasında A.D.'nin tüfeği ateş aldı. Eski koca, hayatını kaybetti. A.P. gözaltına alındı.