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    Sürekli şov peşinde: Parayı aldı intihar etmedi (Yaşam haberleri)

    'da . (29), çıktığı inşaat halindeki apartmanın en üst katında intihar girişiminde bulundu. Hasan İ.'nin yanına giden Belediye Başkanı , cebindeki 2 bin lirayı vererek, intihardan vazgeçirdi. Emniyete götürülen Hasan İ.'nin, 120 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Farklı illerde intihara kalkışarak, kazanç sağlamaya çalışan Hasan İ., 80'inci girişiminde ise Başkan Demir'in cebindeki 2 bin lirayı vermesiyle eyleminden vazgeçti. Hasan İ.'nin suç kayıtlarını öğrenen Demir, halkın dikkatli olmasını istedi.

    Parayı aldı intihar etmedi

    Ardahan'da Hasan İ. (29), çıktığı inşaat halindeki apartmanın en üst katında intihar girişiminde bulundu. Hasan İ.'nin yanına giden Belediye Başkanı Faruk Demir, cebindeki 2 bin lirayı vererek, intihardan vazgeçirdi. Emniyete götürülen Hasan İ.'nin, 120 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Farklı illerde intihara kalkışarak, kazanç sağlamaya çalışan Hasan İ., 80'inci girişiminde ise Başkan Demir'in cebindeki 2 bin lirayı vermesiyle eyleminden vazgeçti. Hasan İ.'nin suç kayıtlarını öğrenen Demir, halkın dikkatli olmasını istedi.

    DOKTOR BU NE!
    Ankara'da     aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı. Aile hekimi Ö.A.E.'nin, uyuşturucudan sabıkalı Gökhan D. ile muayeneye geldiğinde tanıştığı ve birlikte uyuşturucu işi yapmaya başladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ESKİ AŞK DEHŞETİ
    Samsun'da A.D. (49), eski karısı A.P.'yi (51) darp etti. Çıkan arbede esnasında A.D.'nin tüfeği ateş aldı. Eski koca, hayatını kaybetti. A.P. gözaltına alındı.

        135 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 135 milyon 474 bin 961 lira devretti. 5 bilen 5 kişi 107 bin 296'şar, 4 bilenler bin 578'şer, 3 bilenler 107'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

        UÇAN KAN BANKASI!
        Kütahya'nın         Simav ilçesinde, Türk Kızılayı Kan Bağış Aracı'na kan vermek için gelen yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, 47'nci kez kan bağışında bulundu.47 kez Kızılay'a, 3 kez de hastanelerde olmak üzere toplam 50 kez kan bağışı yapan yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, kan bağışıyla hem kan bekleyen kişilere destek olduğunu hem de kendi sağlığı açısından yaşamsal önem taşıdığını ifade etti.

        VARİSLERİN GÖRGÜSÜZLÜĞÜ
        Sosyal         medya fenomenleri, paskalyayı şova çevirdi. Maddy Burciaga ve sevgilisi 2 farklı spor otomobiliyle Dubai'nin tadını çıkarttı. Liubava Rose, özel jetinin ile Kolombiya, Ekvador ve Peru'yu gezdi. Hatta kaldığı otelin balkonundan para dağıttı. Elina Avanesova'nın Moskova'da bir otele 3 gün için 100 bin dolar ödedi.

            BU HABER ZENGİNLERE!
            Hatay'ın             Kırıkhan ilçesinde 87 yaşındaki Sırma Yıldırımhan, 20 dönüm tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı. Yıldırımhan, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, o yüzden kendi rızamla bu yardımı yaptım. Yaptığım yardımla rahat ettim" dedi. Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkan Vekili Hüsnü İnci de Sırma Yıldırımhan'a bağışından dolayı teşekkür etti. Yardımsever Yıldırımhan'a Türk Kızılay tarafından madalya verildi.

            FACEBOOK'TAN SKANDAL
            Sosyal medya platformu Facebook üzerinden iddiaya göre 533 milyon kullanıcının kişisel verileri hackerlar tarafından çalındı. Bu kişiler arasında 20 milyon Türk vatandaşının da olduğu belirtildi. Ortaya çıkan bu durum üstüne henüz Facebook yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

            4 TRiLYON DOLAR ARTTI
            Busıness Insider internet sitesinin haberine göre, Politika Araştırmaları Enstitüsünün (IPS) salgının hızla yayıldığı 18 Mart 2020-18 Mart 2021'i kapsayan raporda zenginler yine kazandı. Son 1 yılda 2 bin 365 milyarderin, servetlerine yüzde 54'lük bir artışla 4 trilyon dolar daha eklediği belirtildi.

                MUMYALAR TAŞINDI
                Mısır'da ilk kez 2. Ramses'in de aralarında olduğu 18 kral ile 4 kraliçenin mumyası kortejle taşındı. Mumyaların Kahire'deki Mısır Müzesi'nden Fustat kentindeki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne nakledildi. Dünya basınından yaklaşık 400 televizyondan canlı yayınlanan nakil işlemi 40 dakika sürdü.

                SOKAK KÖPEKLERİ DEHŞET SAÇTI
                Giresun'da 6 yaşındaki Emirhan Çöçen, 10'dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Emirhan'ın üzerinde köpekleri gören inşaat işçileri, demirlerle köpekleri kovaladı. Ölümden dönen küçük, dehşetin izlerini üzerinden atamadı.

                KİRALIK AĞAÇ KATİLLERİ
                İstanbul'da Kız Kulesi karşısındaki ağaçları motorlu testere kesen S.Ç., O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç., ve Ö.Ö., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şüphelileri D.Ç adlı kişinin tuttuğu ortaya çıktı. Zanlının ağaçları kesmeleri için 6 kişiye toplam 35 bin lira para verdiği anlaşıldı.

                    CİNAYETİN SIRRI KAYITLARDA GİZLİ
                    Samsun Atakum'da sevgilisi Muharrem Coşkun tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Arzu Aygün (35) cinayetiyle ilgili telefon kayıtları mahkemeye ulaştı. Savcılık, cineyetin detayları için 380 sayfayı bulan telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

                    TİNDER ÇARPTI!
                    İstanbul'da avukat D.E., Tinder isimli sosyal medya platformunda 29 yaşındaki U.A. ile tanıştı. İkili bir süre sonra görüşmeye başladı. Aslında müzisyenlik yapan U.A. isimli şahıs, Tinder'da genç avukata kendisini bekar ve kadın doğum doktoru olarak tanıttı. Bu arada "annem ve kardeşim hasta" diyerek yardım adı altında avukatın yaklaşık 300 bin lirasını aldı. Kandırıldığını anlayan genç avukat, hemen dava açtı. Tutuklanan sanık U.A. evli olduğunu sakladığını ve barlarda çalıştığını anlattı. Mahkeme, U.A.'yı 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

                    PARMAK HESABI
                    ABD'de düzenlenen kafes dövüşünde, Rus dövüşçü Khetag Pliev ile ABD'li Devin Goodale karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci raundunda Rus boksörün parmağı koptu. Bir süre salonda aranan parmak, eldivenin içinde bulundu. Dövüşçü hastaneye kaldırıldı ve kopuk parmağı ameliyatla yeniden dikildi. Dövüşçünün bir ameliyat daha geçirmesi gerekebileceği belirtildi.

                        HİSAR'I ÇALDILAR
                        İstanbul Avcılar'da Merve Hekimoğlu'nun köpeği Hisar, 3 gün önce bahçeden çalındı. MOBESE kameraları görüntülerine ulaşan genç kadın Avcılar'ın her yerine Hisar'ı bulmak için ilanlar yapıştırdı. "Köpeğimi getirirse söz veriyorum, şikayetimden vazgeçeceğim. O bizim için çok önemli. İhtiyacı varsa karşılayacağım" diyerek hırsıza çağrı yaptı.

                        HAYATI BU KAVANOZDA
                        İzmir                         Narlıdere'de yaşayan Manolya-Fatih Kıvanç Alay'ın oğulları Çınar Alp, 4 yıl önce kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla dünyaya geldi. Doktorlar, "20 yaşına kadar yaşar" dedi. Ancak aile vazgeçmedi. Evlerinin bir odasını evlatları için fizik tedavi merkezi haline getirdi. Ailenin maddi durumu, Pfizer'ın geliştirdiği tedaviyi karşılamaya yetmedi. Bir kampanya düzenledi. Anne Manolya Alay, organik şekersiz fıstık ezmesi üretti. 60 liradan satarak oğlunun tedavisine destek istedi.
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                        Haberler Yaşam Sürekli şov peşinde: Parayı aldı intihar etmedi (Yaşam haberleri)