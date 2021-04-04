Sürekli şov peşinde: Parayı aldı intihar etmedi (Yaşam haberleri)

UÇAN KAN BANKASI!

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk Kızılayı Kan Bağış Aracı'na kan vermek için gelen yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, 47'nci kez kan bağışında bulundu.47 kez Kızılay'a, 3 kez de hastanelerde olmak üzere toplam 50 kez kan bağışı yapan yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut, kan bağışıyla hem kan bekleyen kişilere destek olduğunu hem de kendi sağlığı açısından yaşamsal önem taşıdığını ifade etti.