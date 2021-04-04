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    • 04.04.2021 07:18
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    | den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar bir anda düşecek... 4-8 Nisan 2021

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan yeni tahminlerde özellikle Marmara'daki bazı iller için "kuvvetli sağanak yağış" uyarısı yapıldı. 5 günlük hava tahmininde ise sıcaklıkların yeniden bir anda düşecek olması dikkat çekti. Buna göre salı günü yükselen sıcaklıklar, perşembe günü İstanbul başta olmak üzere bazı illerde 8-10 derece arasında düşecek. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte ...

    Meteorolojiden son dakika uyarısı! Sıcaklıklar bir anda düşecek...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, Doğalgaz ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimleri, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zamanla fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            SİVAS °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            SAMSUN °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Ardahan ile Kars çevrelerinin, akşam saatlerinde Erzincan Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            HAKKARİ °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KARS °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 19°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 18°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 17°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 22°C
                Parçalı ve az bulutlu

                4 NİSAN 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                5 NİSAN 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika uyarısı! Sıcaklıklar bir anda düşecek... 4-8 Nisan 2021