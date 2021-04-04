İstanbul Kadıköy'de 1903 yılında Haydarpaşa Tren Garı'na müdür olarak atanan Edouard Huguen isimli Alman tarafından inşa edilen tarihi köşk, yıllar içerisinde farklı kişilere satıldı ve bugüne kadar varlığını korumayı sürdürdü. Yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran tarihi köşk son yıllarda ise adeta harabeye dönüştü. Özellikle yaz aylarında meraklıların uğrak noktası olan Madam Tamara Köşkü'nün bir an önce restore edilmesini isteyin kent araştırmacısı Berk Erkent, "Burası özelde Kadıköy, genelde ise İstanbul'un tarihi için çok önemli bir nokta" dedi.
- Yaşam
- 04.04.2021 Gazete