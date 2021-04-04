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    ilçe Kaymakamı koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj atmış

    ilçe Kaymakamı , 'de ölü bulundu. Kurt'un saat 19.00'da koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attıktan 20 dakika sonra öldüğü ortaya çıktı…

    Helallik istedi

    3 Yıldır Kaymakamı olarak görev yapan 'un sırlarla dolu ölümü hala gizemini koruyor. Bir anda 'e gitme kararı alan Kurt, önceki akşam saat 19.00'da koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attı. Koruması da bu durumu ailesine bildirdi. Ailesi, emniyetini teyakkuza geçirdi.

    Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyali Didim yakınlarındaki bir ormanlık alandan geldi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt'un cansız bedenini plajda buldu. Kurt'un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Savcılık incelemesinin ardından Kurt'un cansız bedeni cenaze arabasıyla morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla bahçesine çekildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt'un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    CENAZESİ BUGÜN
    Yılmaz Kurt'un cenazesi, 'ndan uçakla 'un ilçesine gönderildi. Cenazesinin bugün Çaykara'da defnedileceği belirtildi.

    Rabia Naz'ın babası , sosyal medya hesabından "Rabia Naz'ımızın acımasızca canına kıyıldığı 12.04.2018 günü Kaymakamı olan Yılmaz Kurt intihar etmiş" paylaşımı yaptı.

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    Haberler Yaşam Aydın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj atmış