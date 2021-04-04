3 Yıldır Kuyucak Kaymakamı olarak görev yapan Yılmaz Kurt'un sırlarla dolu ölümü hala gizemini koruyor. Bir anda Didim'e gitme kararı alan Kurt, önceki akşam saat 19.00'da koruması ve şoförüne "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attı. Koruması da bu durumu ailesine bildirdi. Ailesi, Aydın emniyetini teyakkuza geçirdi.

Kaymakam Kurt'un cep telefonu sinyali Didim yakınlarındaki bir ormanlık alandan geldi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada Kurt'un cansız bedenini plajda buldu. Kurt'un beylik silahıyla kafasına sıkarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Savcılık incelemesinin ardından Kurt'un cansız bedeni cenaze arabasıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kendisine ait araç ise çekici yardımıyla Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurt'un intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği kesin olarak bilinmezken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ BUGÜN

Yılmaz Kurt'un cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Trabzon'un Çaykara ilçesine gönderildi. Cenazesinin bugün Çaykara'da defnedileceği belirtildi.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, sosyal medya hesabından "Rabia Naz'ımızın acımasızca canına kıyıldığı 12.04.2018 günü Eynesil Kaymakamı olan Yılmaz Kurt intihar etmiş" paylaşımı yaptı.