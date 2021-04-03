Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AĞRI, IĞDIR VE KARS 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLANDI

Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı. Daha önce 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Ağrı, Iğdır ve Kars illeri, 16. Bölge Müdürlüğüne bağlandı. Bayburt ise 11. yerine 12. Bölge Müdürlüğü kapsamına dahil edildi.

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleriyle meydan meteoroloji birlikleri kurulabilecek. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 1'er bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı kadrolarıyla 2 şube müdürü kadrosu ihdas edilecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlükten kaldırıldı.

Bölge müdürlükleri listesi şöyle:

Bölge müdürlüğü adı Merkezi Bağlı iller

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüğüİstanbulEdirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

Meteoroloji 2. Bölge MüdürlüğüİzmirAydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa

Meteoroloji 3. Bölge MüdürlüğüEskişehirBilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya

Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüğüAntalyaAntalya, Burdur, Isparta, Muğla

Meteoroloji 5. Bölge MüdürlüğüAfyonkarahisarAfyonkarahisar, Denizli, Uşak

Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüğüAdanaAdana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye

Meteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüKayseriKayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat

Meteoroloji 8. Bölge MüdürlüğüKonyaAksaray, Karaman, Konya, Niğde

Meteoroloji 9. Bölge MüdürlüğüAnkaraAnkara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak

Meteoroloji 10. Bölge MüdürlüğüSamsunAmasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat

Meteoroloji 11. Bölge MüdürlüğüTrabzonArtvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon

Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüğüErzurumArdahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüğüElazığAdıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

Meteoroloji 14. Bölge MüdürlüğüVanBitlis, Hakkari, Muş, Van

Meteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüDiyarbakırBatman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

Meteoroloji 16. Bölge MüdürlüğüIğdırAğrı, Iğdır, Kars