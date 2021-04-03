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    • 03.04.2021 10:31
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    • 03.04.2021 10:31
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle daha önce 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya yükseltildi. Daha önce 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan , ve illeri, 16. Bölge Müdürlüğüne bağlandı. ise 11. yerine 12. Bölge Müdürlüğü kapsamına dahil edildi.

    AA
    O iller artık 16. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı

    "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    AĞRI, IĞDIR VE KARS 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLANDI
    Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı. Daha önce 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan , ve illeri, 16. Bölge Müdürlüğüne bağlandı. ise 11. yerine 12. Bölge Müdürlüğü kapsamına dahil edildi.

    Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleriyle meydan meteoroloji birlikleri kurulabilecek. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

    Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 1'er bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı kadrolarıyla 2 şube müdürü kadrosu ihdas edilecek.

    Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlükten kaldırıldı.

    Bölge müdürlükleri listesi şöyle:

    Bölge müdürlüğü adı Merkezi Bağlı iller

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüğüEdirne, İstanbul, , , , ,

    Meteoroloji 2. Bölge MüdürlüğüAydın, , Çanakkale, İzmir, Manisa

    Meteoroloji 3. Bölge MüdürlüğüBilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya

    Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüğüAntalyaAntalya, Burdur, Isparta, Muğla

    Meteoroloji 5. Bölge MüdürlüğüAfyonkarahisarAfyonkarahisar, Denizli, Uşak

    Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüğüAdanaAdana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye

    Meteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüKayseriKayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat

    Meteoroloji 8. Bölge MüdürlüğüAksaray, Karaman, Konya, Niğde

    Meteoroloji 9. Bölge MüdürlüğüAnkaraAnkara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak

    Meteoroloji 10. Bölge MüdürlüğüAmasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat

    Meteoroloji 11. Bölge MüdürlüğüTrabzonArtvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon

    Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüğüErzurumArdahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum

    Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüğüElazığAdıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli

    Meteoroloji 14. Bölge MüdürlüğüVanBitlis, Hakkari, Muş, Van

    Meteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüDiyarbakırBatman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

    Meteoroloji 16. Bölge MüdürlüğüIğdırAğrı, Iğdır, Kars

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    Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı