Evlatlarını 'öldü' sanıyorlardı! 15 yıllık evlat hasreti sosyal medyadaki o video ile sona erdi

Erzurum'da yaşayan Köksal Kasapoğlu, 25 yaşında evini terk ederek İstanbul'a gitti. Ailesinin 'öldü' sandığı Kasapoğlu, sokaklarda yaşamına devam ediyordu. Bir vatandaş, barakada yaşayan Kasapoğlu ile röportaj yapıp, görüntüyü Youtube'a yükledi. Onu tanıyan ve köylüsü olan Samsun'un Ladik Kaymakamı Adem Eser, durumu ailesine bildirdi. 15 yıllık hasret sona erdi. Yaşlı anne ve kardeşleri Köksal'a yeniden kavuştu.
Sabah'ın haberine göre Tortum'a bağlı Şenyurt mahallesinde yaşayan Köksal Kasapoğlu, 15 yıl önce psikolojik sebeplerden dolayı evini terk ederek İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir hemşerisinin ayakkabı dükkânında bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldı. İşten ayrıldıktan sonra bir daha Kasapoğlu'ndan haber alınamadı. Nüfus cüzdanı olmayan Kasapoğlu'nun ailesi, çocuklarının öldüğü yönünde duyumlar aldı. 15 yıl boyunca kimse haber alamadı.
Bu süre zarfında babası hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Fatma Kasapoğlu ise yıllarca evlat hasreti ile yanıp tutuştu. Ercan Güven isimli bir vatandaş, İstanbul Avcılar'da sokaklarda yaşayan ve kışın küçük bir barakada kalan Kasapoğlu'nun yanına gitti. Cep telefonu ile çekim yapıp, Köksal'ın Berat Kandili'ni kutladı ve vatandaşlara yardım etmeleri için çağrıda bulundu.