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    • Yaşam
    • 03.04.2021 19:43
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    • 03.04.2021 19:55
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    'ta kadın yolcusuna "?" diyen ne dava açıldı

    'ta yolcusuna "?" diyen hakkında dava açtı. İşte olayının ayrıntıları...

    İHA
    Kucağıma mı alayım? diyen şoföre dava

    İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cinsel taciz' olayı ile ilgili Cumhuriyet Caddesi üzerinde özel halk otobüsüne yolcu olarak binen bir bayan şahıs, otobüs şoförünün kapısını kapatmadan otobüsü hareket ettirmesi neticesi otobüs içerisinde kapıya çarptığını, hamile olduğundan dolayı yavaş hareket ettiğini, otobüs şoförüyle sözlü tartıştıklarını, şoförün kendisine hitaben 'kucağıma mı alayım' demesi üzerine otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu beyan eden kadının ihbarı üzerine, Cumhuriyet Savcılığı'nca 'Cinsel Taciz' suçundan tahkikat başlatılmıştır" denildi.

    YAKALANDI

    Yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın şüphelisi otobüs sürücüsünün tespit edilerek, yakalandığı ve hakkında şüpheli olarak yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi.

    MASKE CEZASI DA KESİLDİ

    Açıklamada ayrıca şüpheli sürücünün otobüs içerisinde maske takamadığının tespit edilmesi nedeniyle de 900 TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi.

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    Haberler Yaşam Kars'ta kadın yolcusuna "Kucağıma mı alayım?" diyen halk otobüsü şoförüne dava açıldı