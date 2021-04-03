Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

SABİHA NİNE TEKLİFİ REDDETTİ

Eve alınmayan Ulu nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.

Zor anlar yaşayan ekipler, son olarak Ulu ninenin telefonla ulaştıkları bir akrabasından olumlu yanıt aldı.