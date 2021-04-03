Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.04.2021 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.04.2021 19:19
    ABONE OL

    'da koronavirüs testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı 92 yaşındaki Sabiha nine için ekipler seferber oldu

    Yürek yakan trajedi... 'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı iddia edilen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek ve sokakta kalmaması için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu. Zor anlar yaşayan ekipler sonunda sevindiren bir gelişme yaşadı...

    AA
    Testi pozitif çıkınca eve alınmayan yaşlı kadın...

    Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kaldığı damadının evinde dün fenalaşınca Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Ulu'ya Kovid-19 testi yaptırıldı.

    Ulu ninenin test sonucunun pozitif çıkması üzerine evden atıldığını öğrenen vatandaşlar, polisi aradı.

    Mahalleye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulu nineye kalacak yer bulabilmek için çalışma başlattı.

    Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

    SABİHA NİNE TEKLİFİ REDDETTİ

    Eve alınmayan Ulu nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.

    Zor anlar yaşayan ekipler, son olarak Ulu ninenin telefonla ulaştıkları bir akrabasından olumlu yanıt aldı.
        Haberler Yaşam Erzurum'da koronavirüs testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı 92 yaşındaki Sabiha nine için ekipler seferber oldu