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    • Yaşam
    • 03.04.2021 16:11
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    • 03.04.2021 16:21
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    Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

    'ta 66 yaşındaki kırmızı ışıkta durdu. Sürücünün rahatsızlığını fark eden yakındakiler müdahale etti. Ancak Karaağaç kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

    AA
    Direksiyon başında acı ölüm

    Mehmet Salih Karaağaç'ın (66) kullandığı GV HK 61 plakalı otomobil, Rahman Camisi önündeki kavşakta kırmızı ışıkta durdu. Karaağaç'ın rahatsızlandığını fark eden beraberindeki Abdullah, İbrahim ve Hacer Karaağaç araçtan inerek yardım etmeye çalıştı.

    BİR KİŞİ DE YARALANDI
    Bu sırada hareket eden otomobil, yolun kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilin aniden hareket etmesi nedeniyle bu kişilerin yanı sıra çarptığı park halindeki araçlardan birinde bulunan Cengiz Aydın da yaralandı.

    KURTARILAMADI
    Sürücü ve 4 yaralı, sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Salih Karaağaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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