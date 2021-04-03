Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

BİR KİŞİ DE YARALANDI

Bu sırada hareket eden otomobil, yolun kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobilin aniden hareket etmesi nedeniyle bu kişilerin yanı sıra çarptığı park halindeki araçlardan birinde bulunan Cengiz Aydın da yaralandı.