Baba ile çocukları arasında, iddiaya göre, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satılıp, satılmaması konusunda tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyürken, kavgaya Muammer Ç.'nin eşi Döndü Ç., oğulları Mustafa Ç. (28) ve Süleyman Ç. (18) de katıldı. Sopa da kullanılan kavgada Cemal Ç., iddiaya göre, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağı, gelini Döndü Ç.'nin göğsüne sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sona erdi.