Şanlıurfa'da bir işçi, çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşuların depolandığı bir tanka girdi. Bu yetmezmiş gibi bir de dans etti. Kısa sürede sosyal medyadan yayılan görüntülere vatandaşlardan büyük tepki geldi. Geçtiğimiz günlerde de süt toplama merkezinde kazanda sütle banyosu ve dönerle dans skandalları yaşanmıştı.
HİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Hakkari'de yaşayan inşaat işçisi Mehmet Karahan, Atatürk'ü çok seven kızı ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan'ı, görmeyi çok istediği Anıtkabir'e götüremedi. Karahan, bunun üzerine kızını mutlu etmek için evlerinin bahçesinde eksi 20 derecede kardan Anıtkabir maketi yaptı. Baba Karahan, böylece kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirdi. Hira'nın, kardan yapılan Anıtkabir'de 'Atatürk' şiirini okuduğu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun üzerine Hira ve ailesini Ankara'ya davet etti. Bakanlık yetkilileri Hira ve ailesini, dün Anıtkabir'e götürdü. Hira, annesi Elif, babası Mehmet Şerif ve kardeşi Muhammed çok mutluydu.
NIKE: KANLI AYAKKABI İÇİN TAZMİNAT İSTİYOR
Spor giyim devi Nike, New York'ta sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları" adlı tartışmalı tasarım yüzünden dava açtı. Nike, tartışmalı ayakkabının tasarımında kendi logolarının izinsiz kullanıldığını açıkladı.