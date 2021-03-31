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    ’da bir turşu üretim tesisinde skandal olay (Yaşam haberleri)

    'da bir işçi, çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşuların depolandığı bir tanka girdi. Bu yetmezmiş gibi bir de dans etti. Kısa sürede sosyal medyadan yayılan görüntülere vatandaşlardan büyük tepki geldi. Geçtiğimiz günlerde de süt toplama merkezinde kazanda sütle banyosu ve dönerle dans skandalları yaşanmıştı.

    Turşu skandalı

    Şanlıurfa'da bir işçi, çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşuların depolandığı bir tanka girdi. Bu yetmezmiş gibi bir de dans etti. Kısa sürede sosyal medyadan yayılan görüntülere vatandaşlardan büyük tepki geldi. Geçtiğimiz günlerde de süt toplama merkezinde kazanda sütle banyosu ve dönerle dans skandalları yaşanmıştı.

    HİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
    Hakkari'de yaşayan inşaat işçisi Mehmet Karahan, Atatürk'ü çok seven kızı ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan'ı, görmeyi çok istediği Anıtkabir'e götüremedi. Karahan, bunun üzerine kızını mutlu etmek için evlerinin bahçesinde eksi 20 derecede kardan Anıtkabir maketi yaptı. Baba Karahan, böylece kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirdi. Hira'nın, kardan yapılan Anıtkabir'de 'Atatürk' şiirini okuduğu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun üzerine Hira ve ailesini Ankara'ya davet etti. Bakanlık yetkilileri Hira ve ailesini, dün Anıtkabir'e götürdü. Hira, annesi Elif, babası Mehmet Şerif ve kardeşi Muhammed çok mutluydu.

    NIKE: KANLI AYAKKABI İÇİN TAZMİNAT İSTİYOR
    Spor giyim devi Nike, New York'ta sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları" adlı tartışmalı tasarım yüzünden dava açtı. Nike, tartışmalı ayakkabının tasarımında kendi logolarının izinsiz kullanıldığını açıkladı.

        TÜRKİYE İLE AKTİF ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ
        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Yüksek Diplomatik Gerilimli Hafta" başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı: Türkiye ile ortak çalışmalıyız. Çünkü ilişkilerimiz son derece eski. Yapıcı tavır oluşturmak için Türkiye ile daha aktif olacağız.

        10.5 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 10 milyon 545 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 46'şar lira, 4 bilenler 493'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
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        Haberler Yaşam Şanlıurfa’da bir turşu üretim tesisinde skandal olay (Yaşam haberleri)