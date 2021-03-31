HİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU

Hakkari'de yaşayan inşaat işçisi Mehmet Karahan, Atatürk'ü çok seven kızı ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan'ı, görmeyi çok istediği Anıtkabir'e götüremedi. Karahan, bunun üzerine kızını mutlu etmek için evlerinin bahçesinde eksi 20 derecede kardan Anıtkabir maketi yaptı. Baba Karahan, böylece kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirdi. Hira'nın, kardan yapılan Anıtkabir'de 'Atatürk' şiirini okuduğu görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bunun üzerine Hira ve ailesini Ankara'ya davet etti. Bakanlık yetkilileri Hira ve ailesini, dün Anıtkabir'e götürdü. Hira, annesi Elif, babası Mehmet Şerif ve kardeşi Muhammed çok mutluydu.