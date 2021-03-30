Hamile olup olmadığını öğrenmek isteyen kadınlar test yaparak kolayca sonuca ulaşabilir. Bu noktada arama motorları üzerinden Gebelik testi nasıl yapılır? Evde yapılır mı? Tek ve çift çizgi hangi anlama geliyor? Sorularının yanıtları sorgulanır oldu. Eczanede satılan gebelik testleri ile hamile olup olmadığınızı öğrenmek mümkün. İşte detaylar…
EVDE GEBELİK TESTİ NASIL YAPILIR?
Gebelik testi, idrar örneğiyle yapılmaktadır. İdrarda bakılan gebelik testi, sabah ilk idrardan yapıldığı sonucun güvenilir çıkma olasılığı daha yüksektir. Evde gebelik testi yapan anne adayları streil bir kaba idrarını yapmalıdır. Gebelik testinin sonucu renk değişimini gösteren çizginin varlığına göre ortaya ortaya çıkar. Tek çizgi sonucun negatif, çift çizgi ise pozitif anlamına gelir.
Evde yapılan gebelik testlerinde yanılma payı olabilir, bu nedenle kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önerilir.
GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
Gebelik testinde belirleyici unsur regl dönemidir, testin ne zaman yapılması gerektiği adet kanama düzenine göre değişir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabilir. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.
Gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik kesesinin görülmesi esastır. Bu nedenle hemen bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Eğer negatif çıkarsa adet düzenindeki değişikliğin araştırılması nedeniyle jinekolojik muayene gerekir. Gebeliği gösteren beta HCG hormonunun pozitif olduğunu gösterir. Sağlıklı bir gebelik olduğunun tespiti için ultrason ile gebelik kesesi görülmelidir.