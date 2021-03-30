GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Gebelik testinde belirleyici unsur regl dönemidir, testin ne zaman yapılması gerektiği adet kanama düzenine göre değişir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabilir. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.

Gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik kesesinin görülmesi esastır. Bu nedenle hemen bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Eğer negatif çıkarsa adet düzenindeki değişikliğin araştırılması nedeniyle jinekolojik muayene gerekir. Gebeliği gösteren beta HCG hormonunun pozitif olduğunu gösterir. Sağlıklı bir gebelik olduğunun tespiti için ultrason ile gebelik kesesi görülmelidir.