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    • 31.03.2021 19:32
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    • 31.03.2021 20:07
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    İstanbul 'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var...

    İstanbul 'de silahlı çatışma çıktı. Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma!

    İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrası 2 kişi öldü iki kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.

    TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
    Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI
        Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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