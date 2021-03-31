İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrası 2 kişi öldü iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.