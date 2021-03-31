İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrası 2 kişi öldü iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.
TARTIŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.