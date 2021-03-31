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    • 31.03.2021 21:11
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    'da minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika haberi... 'da feci bir meydana geldi. Minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, biri 6 aylık bebek 8 kişi ise yaralandı.

    DHA
    Isparta'da feci kaza!

    'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı feci bir meydana geldi.

    Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta- karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe köyü kavşağında meydana geldi. uyruklu n'ın kullandığı 34 MF 3168 plakalı minibüs, yönetimindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs refüjdeki ağaca çarpararak dururken, hafif ticari araç ise şarampole düştü.

    3 ÖLÜ 8 YARALI
    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Biri 6 aylık bebek olmak üzere 9 Suriye vatandaşının bulunduğu öğrenilen minibüste 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüsteki 6 kişi ile otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

    YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
    Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı.

    Yaralılardan minibüste 6 aylık bebek ile sürücü Mustafa Qattan ve otomobilin sürücüsü Yılmaz Akboğa'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR
    Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenazeler hastane morguna konuldu. Kazada ölen 3 kişinin ve diğer yaralıların kimlik tespitine çalışılıyor.

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