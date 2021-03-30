Bunun üzerine sinirlendim ve tartıştık. Boğazını sıkarak Karina'yı öldürdüm. Daha sonra yüzünü görmemek için evde bulunan koli bandı ile yüzünü kapattım. Ardından Karina'nın cep telefonunu ve evinin anahtarını alarak kapıyı kilitledikten sonra oradan ayrıldım."



Bir anlık öfke ile kız arkadaşını öldürdüğünü sözlerine ekleyen Erhan Razı, olay sırasında Karina'nın kendisine karşılık vermediğini, evdeki klimanın ise sürekli açık olduğunu ve kendisinin olaydan sonra klimayı açmadığını sözlerine ekledi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.