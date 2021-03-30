Olay, geçen yıl 14 Aralık günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aradı.
Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Gelen çağrı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi.