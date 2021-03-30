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    • Yaşam
    • 30.03.2021 10:26
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    • 30.03.2021 10:26
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    'de PKK'ya operasyon! Patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi

    ’de, jandarmanın bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    PKK'ya operasyon! Önemli malzemeler ele geçirildi

    nca bölgesinde, timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı.

    TERMAL KAMERA, YAŞAM MALZEMESİ
    Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Osmaniye'de PKK'ya operasyon! Patlayıcı madde ve termal kamera ele geçirildi