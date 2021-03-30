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    • 30.03.2021 10:49
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    • 30.03.2021 10:55
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    Koronavirüs hastası kaçırıldığını sandı! Araçtan inip kaçtı

    'ün ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan 65 yaşındaki , hasta nakil servisiyle evine bırakılacaktı. Ancak Taraş kaçırıldığını sandı ve araçtan inerek kaçtı. Polisin yol kenarında beklerken bulduğu Zehra Taraş, polis oğlunun telefonda kendisini ikna etmesi üzerine hasta nakil servisine bindirilerek evine bırakıldı.

    DHA
    Koronavirüs hastası kaçırıldığını sanınca...

    Eflani ilçesinde yaşayan Zehra Taraş, rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Taraş'ın burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    ARAÇTAN İNİP KAÇTI
    Durumu iyi olan Zehra Taraş'ın evinde tedavi görmesine karar verildi. Zehra Taraş, dün gece Eflani ilçesindeki evine bırakılması için hasta nakil servisine bindirildi. Safranbolu'ya gelindiği sırada aracın durdurulmasını isteyen Taraş, inip kaçtı.

    POLİSLERE KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ
    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede yaptığı araştırmada yol kenarında beklerken bulduğu Zehra Taraş ile görüştü. Zehra Taraş, polislere kaçırıldığını söyledi.

    POLİS OLAN OĞLU İKNA ETTİ
    Polis ekipleri Taraş ile görüşürken, bu sırada İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlu telefonla aradı. Oğlunun ikna ettiği Zehra Taraş, hasta nakil servisine bindirilerek Eflani'deki evine götürüldü.
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