Koronavirüs hastası kaçırıldığını sandı! Araçtan inip kaçtı

POLİS OLAN OĞLU İKNA ETTİ

Polis ekipleri Taraş ile görüşürken, bu sırada İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlu telefonla aradı. Oğlunun ikna ettiği Zehra Taraş, hasta nakil servisine bindirilerek Eflani'deki evine götürüldü.