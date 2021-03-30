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    • 30.03.2021 16:03
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    • 30.03.2021 16:03
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    'nde endişelendiren haber! Denize açılan balıkçı kayboldu

    'ın ilçesinden avlanmak üzere 'ne açılan balıkçı (72), kayboldu. Teknesi kıyıya vuran Şenses'i arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    DHA
    Marmara Denizi'nden endişelendiren haber

    ilçesinde yıllardır balıkçılık yapan , dün sabah kendisine ait tekneyle avlanmak üzere 'ne açıldı.

    TEKNESİ KIYIYA VURDU
    Gün boyu kendisinden haber alınamayan Şenses'in teknesinin akşam saatlerinde kıyıya vurduğu görüldü. Şenses'ten haber alamayan yakınları durumu 'na bildirdi. Ekipler, ekiplerinin de katılımıyla arama çalışmalarını başlattı. Şenses'in son olarak görüldüğü bölgede bot ile yapılan arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verdi. Şenses'in henüz izine rastlanılmazken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    "HER GÜN DENİZE ÇIKAN BİRİYDİ, ACEMİ DEĞİLDİ"
    Şenses'in ağabeyi Süleyman Şenses, kardeşinin ilk kez denize açılmadığını ve acemi olmadığını belirterek, "Her gün denize çıkan biriydi. Dün değil, devamlı denize çıkıyordu. Şimdiye kadar da böyle bir şey görmedik. Yani bu balıkçının ustası, acemi değil. İyi bir adamdı, ne diyeyim, aramalar sürüyor" dedi.

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