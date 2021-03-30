Marmara Ereğlisi ilçesinde yıllardır balıkçılık yapan Mehmet Şenses, dün sabah kendisine ait tekneyle avlanmak üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

TEKNESİ KIYIYA VURDU

Gün boyu kendisinden haber alınamayan Şenses'in teknesinin akşam saatlerinde kıyıya vurduğu görüldü. Şenses'ten haber alamayan yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Ekipler, AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışmalarını başlattı. Şenses'in son olarak görüldüğü bölgede bot ile yapılan arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verdi. Şenses'in henüz izine rastlanılmazken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"HER GÜN DENİZE ÇIKAN BİRİYDİ, ACEMİ DEĞİLDİ"

Şenses'in ağabeyi Süleyman Şenses, kardeşinin ilk kez denize açılmadığını ve acemi olmadığını belirterek, "Her gün denize çıkan biriydi. Dün değil, devamlı denize çıkıyordu. Şimdiye kadar da böyle bir şey görmedik. Yani bu balıkçının ustası, acemi değil. İyi bir adamdı, ne diyeyim, aramalar sürüyor" dedi.