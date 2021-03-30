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    • 30.03.2021 16:11
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    'da ! Yol ulaşıma kapandı

    'nın ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Hayriye Mahallesi yolu sonucu kapandı. Bölgede çalışma başlatan ekipler zemin iyileştirme yapılan yolda tekrar kayma yaşanmaması için kayalarla kuvvetlendiriliyor.

    Bursa'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı

    'nın ilçesinde kırsal Hayriye Mahallesi yolu, sonucu kapandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, kapanan yolun onarımına başladı.

    Bursa'nn İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle, kırsal Hayriye Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çöken yolda mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı. Harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekipleri, yol onarım çalışmalarına başladı. Zemin iyileştirme yapılan yolda tekrar kayma yaşanmaması için kayalarla kuvvetlendiriliyor.

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    Haberler Yaşam Bursa'da heyelan! Yol ulaşıma kapandı