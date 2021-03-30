İzmir'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum (24) tarafından öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, "Kızımın en büyük hayali hemşire olmaktı. Uzaklaştırma varken kızımı kaçırdı. Belki 6 ay cezaevinde kalsaydı kızım ölmeyecekti. Kızımla beraber ben de öldüm" dedi.

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı baba Serdar Ünlü şöyle konuştu: Kızım 16 yaşındayken yanıma geldi ve bana 'İstemeye gelecekler' dedi. Ben de 'Kızım senin yaşın küçük. Daha lisede okuyorsun. Okuman gerekiyor' dedim.

Ancak anlatamadım. Daha sonra kızımı istemeye geldiler. Anıl Yolum kızıma 16 yaşında tecavüz etmiş. Ben bu olayı duyduktan sonra kızımla beraber çocuk bürosuna gittim. Kızım şikayetçi olmadığını söyledi. Ağustos 2020'de düğünleri oldu, hayatı Anıl Yolum karardı."