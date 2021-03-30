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    'un öldürdüğü 17 yaşındaki 'nün babası yürekleri dağladı

    'de birlikte yaşadığı (24) tarafından öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki 'nün babası , "Kızımın en büyük hayali hemşire olmaktı. Uzaklaştırma varken kızımı kaçırdı. Belki 6 ay cezaevinde kalsaydı kızım ölmeyecekti. Kızımla beraber ben de öldüm" dedi.

    Kızımla birlikte ben de öldüm

    'de birlikte yaşadığı (24) tarafından öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki 'nün babası , "Kızımın en büyük hayali hemşire olmaktı. Uzaklaştırma varken kızımı kaçırdı. Belki 6 ay cezaevinde kalsaydı kızım ölmeyecekti. Kızımla beraber ben de öldüm" dedi.

    Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı baba Serdar Ünlü şöyle konuştu: Kızım 16 yaşındayken yanıma geldi ve bana 'İstemeye gelecekler' dedi. Ben de 'Kızım senin yaşın küçük. Daha lisede okuyorsun. Okuman gerekiyor' dedim.

    Ancak anlatamadım. Daha sonra kızımı istemeye geldiler. m kızıma 16 yaşında tecavüz etmiş. Ben bu olayı duyduktan sonra kızımla beraber çocuk bürosuna gittim. Kızım şikayetçi olmadığını söyledi. Ağustos 2020'de düğünleri oldu, hayatı Anıl Yolum karardı."

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    Haberler Yaşam Anıl Yolum'un öldürdüğü 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü yürekleri dağladı