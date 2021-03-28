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    r 30 milyon dolar para kazandı

    , son yıllarda pek çok kişi için ana gelir kaynaklarından biri halini aldı. Youtube'da kanal açıp, çeşitli alanlarda videolar çeken bu kişiler, iyi para kazandı. Dünyanın en çok kazanan 9 yaşındaki , kutu açma videolarıyla geçen yıl da listenin birinci sırasına adını yazdırdı. 30 milyon dolara yakın gelir elde eden Ryan, üç yıl üst üste Youtube'un en çok kazananı olarak da kendine hayran bıraktı.

    Hayran bıraktı

    , son yıllarda pek çok kişi için ana gelir kaynaklarından biri halini aldı. Youtube'da kanal açıp, çeşitli alanlarda videolar çeken bu kişiler, iyi para kazandı. Dünyanın en çok kazanan 9 yaşındaki , kutu açma videolarıyla geçen yıl da listenin birinci sırasına adını yazdırdı. 30 milyon dolara yakın gelir elde eden Ryan, üç yıl üst üste Youtube'un en çok kazananı olarak da kendine hayran bıraktı.

    Forbes, 2020 yılında YouTube'dan en çok gelir elde eden 10 YouTuber'ı açıkladı:

    Ryan Kaji - 29.5 milyon dolar.
    Mr Beast - 24 milyon dolar.
    - 23 milyon dolar.
    Rhett and Link - 20 milyon dolar.
    -19.5 milyon dolar.
    Preston Arsement - 19 milyon dolar.
    - 18.5 milyon dolar.
    Blippi -17 milyon dolar.
    / 15.5 Milyon Dolar
    Jeffree Star / 15 Milyon dolar

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    Haberler Yaşam Youtuber Ryan Kaji 30 milyon dolar para kazandı