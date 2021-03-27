Olay saat 01.30'da Sakarya Mahallesi, Orhangazi Sokak'ta meydana geldi. Eğim nedeniyle 3 katlı bina ile 5 katlı binanın arasında bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken duvar 3 katlı binada hasara neden oldu.

Çökme nedeniyle bina sakinleri kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri çekmenin yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekti.