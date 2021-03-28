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    Tipu Sharif, 28 yıllık anne hasretini anlattı

    lı pilot babadan, manken anneden olan ses sanatçısı ve film yıldızı , 28 yıllık anne hasretini anlattı. 9 yaşına kadar başka bir kadına 'anne' diyen Sharif, halasının öz annesinin Türk olduğunu söylemesiyle gerçeği öğrendiğini anlattı. "28 yıl sonra annemle karşılaştığım zaman sırtımı sıvazlayıp bana sarıldı. 15 dakika boyunca ağladım" diye konuştu.

    Türk filmi

    ses sanatçısı , 14 yıl önce 'deki bir festival için 'na vize başvurusu yaptığı sırada, 28 yıldır görmediği annesinin onu aradığını öğrendi. Konsolosluktaki yetkililer sayesinde annesine kavuşan Sharif, "28 yıl sonra annem bana sarıldığında başka türlü bir sevginin bunun ötesinde olamayacağını gördüm. 15 dakika boyunca ağladım ama sadece 12 yılı birlikte geçirebildik. Onu 2019'da akciğer kanserinden kaybettim" dedi.

    Bir davet için iye'de bulunan Sharif, annesinin evini ve 'daki mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Pakistan'da 1978 yılında pilot baba ile Türk manken 'in çocuğu olarak dünyaya gelen Syed Yörgüç Tipu Sharif, annesinin sağlık problemleri nedeniyle 6 aylıkken Pakistan'dan ayrıldığını, babasının ona kendisini bir daha göstermediğini öğrendiğini anlattı. 2019'da vefat eden annesiyle 12 yıl geçirdiğini belirten Sharif, "En büyük isteği ise Türk vatandaşı olmamdı. Ben de hayatımın geri kalan kısmında bunun için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

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