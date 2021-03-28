Tipu Sharif, 28 yıllık anne hasretini anlattı

Pakistanlı ses sanatçısı Syed Yörgüç Tipu Sharif, 14 yıl önce Türkiye'deki bir festival için Türk Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptığı sırada, 28 yıldır görmediği annesinin onu aradığını öğrendi. Konsolosluktaki yetkililer sayesinde annesine kavuşan Sharif, "28 yıl sonra annem bana sarıldığında başka türlü bir sevginin bunun ötesinde olamayacağını gördüm. 15 dakika boyunca ağladım ama sadece 12 yılı birlikte geçirebildik. Onu 2019'da akciğer kanserinden kaybettim" dedi.

Bir davet için Türkiye'de bulunan Sharif, annesinin evini ve Bursa Mudanya'daki mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Pakistan'da 1978 yılında pilot baba Syed Mushtaq Sharıff ile Türk manken Hamret Tuğberk'in çocuğu olarak dünyaya gelen Syed Yörgüç Tipu Sharif, annesinin sağlık problemleri nedeniyle 6 aylıkken Pakistan'dan ayrıldığını, babasının ona kendisini bir daha göstermediğini öğrendiğini anlattı. 2019'da vefat eden annesiyle 12 yıl geçirdiğini belirten Sharif, "En büyük isteği ise Türk vatandaşı olmamdı. Ben de hayatımın geri kalan kısmında bunun için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.