Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'de , 17 yaşındaki hamile eşi 'yü 16 yerinden bıçakladı: O sözler herkesi kahretti

    'de , 17 yaşında 5 aylık hamile eşi 'yü 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Talihsiz kız sosyal medyada 'nun Kaçak şarkısının 'Ölür müyüm' bölümünü paylaşmıştı.

    'Ölür müyüm' demişti

    Olay, önceki gece 23.00 sıralarında Konak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.

    Olay sonrası talihsiz kız kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Yolum ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        HAYATININ BAHARINDAYDI
        Sezen Ünlü'nün ölümü yakınları yasa boğarken, talihsiz gencin karnındaki çocuğun da öldüğü öğrenildi.

        Cinayete kurban giden Ünlü'nün, sosyal paylaşım platformunda karnının şiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim yazılı not düştüğü görüldü.

        Öte yandan, genç kızın paylaştığı bir videoda ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 'Kaçak' adlı şarkısına yer verdiği görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözleri dikkat çekti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam İzmir'de Anıl Yolum, 17 yaşındaki hamile eşi Sezen Ünlü'yü 16 yerinden bıçakladı: O sözler herkesi kahretti