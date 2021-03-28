Olay, önceki gece 23.00 sıralarında Konak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen ve 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Yolum tarafından bıçaklandı.
Olay sonrası talihsiz kız kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Anıl Yolum ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.