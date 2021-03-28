Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), doğum günü kutlaması sırasında başından vurularak ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda mücadele veren Salkım, dün akşam hayatını kaybetti.
YETER ARTIK
Aydın'da Necla Demirbaş (31), eski erkek arkadaşı O.G. (25) tarafından öldürüldü. İntihar girişiminde bulunan O.G. için kadının mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
132 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 132 milyon 30 bin lira devretti. 5 bilen 3 kişi 219 bin 575'er, 4 bilenler bin 490'ar, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.