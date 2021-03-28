ZAFER SAATİ

Sultan Süleyman, Macaristan'ı 1521'de fethetti. İmparator Ferdinand tarafından kendisine hediyeler gönderildi. Osmanlı sarayına elçiler vasıtasıyla gelen kıymetli kitap, kumaş, yemek takımı, süslü ve paha biçilmez savaş aletlerinin yanında devasa bir saat de geldi. '12 adamın güçlükle taşıdığı' harikulade saate taktim sırasında bir sıkıntı çıkmaması için tamirciler de geldi. Bu saat ustaları, Kanuni'ye saatin nasıl çalıştığını de tarif etti.