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    Cumhuriyet Savcısı m'dan acı haber (Yaşam haberleri)

    'ta Cumhuriyet Savcısı m (28), doğum günü kutlaması sırasında başından vurularak ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda mücadele veren Salkım, dün akşam hayatını kaybetti.

    Savcıdan acı haber

    Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), doğum günü kutlaması sırasında başından vurularak ağır yaralandı. 3 gündür yoğun bakımda mücadele veren Salkım, dün akşam hayatını kaybetti.

    YETER ARTIK
    Aydın'da Necla     Demirbaş (31), eski erkek arkadaşı O.G. (25) tarafından öldürüldü. İntihar girişiminde bulunan O.G. için kadının mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

    132 MİLYON DEVRETTİ
    6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 132 milyon 30 bin lira devretti. 5 bilen 3 kişi 219 bin 575'er, 4 bilenler bin 490'ar, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

        ÇİMEN YİYEREK HAYATTA KALDI
        Karaman'dan         Mersin'e giderken tipiye yakalanarak Erdemli'de Cehennem Deresi civarında kaybolan Ege Kabalak, AFAD ekiplerinin çabasıyla 4. günde bulundu. Hastanede tedavi altına alındı. Kabalak, hayatta kalma mücadelesini anlattı: Şelale altlarında yattım, dağlardan tırmandım. Çimen yedim, kuru bir ekmek parçası buldum. Dereden su içtim. Kan akışını sağlamak için her gün 7 saat yürüdüm.

        NAZLINMA ÇIK ORTAYA
        İzmir         Çiğli'de ablasının yanında kalan lise öğrencisi Nazlı Demirtaş, geçen 11 Aralık gecesi herkesin uyuduğu sırada evden çıkıp, sırra kadem bastı. Anne Nuray Özsöz, sokak sokak gezerek kızı Nazlı'yı aramaya başladı. Kızının resimlerini farklı noktalara asan anne Özsöz, "Haberleri seyredemez oldum. Her an çocuğumdan 'acı haber alırım' diye korkuyorum. Tek başıma mücadele ediyorum. Kızım Nazlı çık ortaya" diye feryat etti.

        SOSYAL TACİZ!
        İzmir'de         D.B, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını anlattı. Harekete geçen polis, paylaşımları yapan H.G adlı kadını yakaladı. Kadın hakkında yapılan araştırmada, tam 50 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

            YANGIN BOMBASI
            Avrupa             Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e alüminyum üreten tek Türk şirketi olan ASAŞ'ın Almanya'daki lojistik tesislerinde yangın çıktı. Kısa sürede kül olan fabrikada 350 itfaiyeci yangını söndüremedi. Fabrikanın Neuwied müdürü Adem Azak "Nedenini bilmiyoruz. Raporla öğreneceğiz" dedi.

            ZAFER SAATİ
            Sultan             Süleyman, Macaristan'ı 1521'de fethetti. İmparator Ferdinand tarafından kendisine hediyeler gönderildi. Osmanlı sarayına elçiler vasıtasıyla gelen kıymetli kitap, kumaş, yemek takımı, süslü ve paha biçilmez savaş aletlerinin yanında devasa bir saat de geldi. '12 adamın güçlükle taşıdığı' harikulade saate taktim sırasında bir sıkıntı çıkmaması için tamirciler de geldi. Bu saat ustaları, Kanuni'ye saatin nasıl çalıştığını de tarif etti.
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            Haberler Yaşam Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'dan acı haber (Yaşam haberleri)