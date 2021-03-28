Cansel ve Aysel kardeşlerin başarısı herkesi gururlandırdı

Türkiye'nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim sporda da başarıyla sonuçlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki Cansel ve Aysel kardeşler, beden öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları halterde başarıya doymuyor. Niğde'de yaşayan 19 yaşındaki iki kız kardeş, spor sahasında da aynı branşı seçerek zaferden zafere koşuyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılan ikizler, Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa'da üçüncülük de elde ettiler.

BÜYÜK HEDEF

Başarılarını, Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak taçlandırmak istediklerini belirten Cansel ve Aysel kardeşler, "Hedefimiz ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek, Olimpiyat ve dünya şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.