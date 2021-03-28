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    Cansel ve Aysel kardeşlerin başarısı herkesi gururlandırdı

    'nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim sporda da başarıyla sonuçlandı. , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki Cansel ve Aysel kardeşler, beden öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları halterde başarıya doymuyor. 'de yaşayan 19 yaşındaki iki kız kardeş, spor sahasında da aynı branşı seçerek zaferden zafere koşuyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılan ikizler, Türkiye şampiyonlukları ve 'da üçüncülük de elde ettiler.

    Hazal Ateş
    İkiz başarı

    'nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim sporda da başarıyla sonuçlandı. , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki Cansel ve Aysel kardeşler, beden öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladıkları halterde başarıya doymuyor. 'de yaşayan 19 yaşındaki iki kız kardeş, spor sahasında da aynı branşı seçerek zaferden zafere koşuyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılan ikizler, Türkiye şampiyonlukları ve 'da üçüncülük de elde ettiler.

    BÜYÜK HEDEF
    Başarılarını, 'nda altın madalya alarak taçlandırmak istediklerini belirten Cansel ve Aysel kardeşler, "Hedefimiz ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek, ve dünya şampiyonu olmak istiyoruz" dedi.

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